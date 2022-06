Conseil de classe ; Roi du silence ; Dépôt de bilan

Conseil de classe : Un professeur, seul dans une salle de classe, s'adresse à des chaises vides. L'occasion pour lui de dire à ses "élèves" ce qu'il ne s'est jamais risqué à leur dire. Filant avec poésie la métaphore du dompteur de fauves, la salle de classe se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque. Roi du silence : De retour des funérailles de sa mère, un jeune homme pose l'urne sur la table de la salle à manger pour lui adresser une dernière fois la parole. Aujourd'hui, il va rompre le pacte qu'il a signé avec lui-même il y a quinze ans : garder le secret de son homosexualité... Dépôt de bilan : Un homme revient de ses vacances à la mer avec sa femme et ses enfants, et reprend le travail. Ce travail qu'il aime, ce travail auquel il consacre tout son temps, ce travail qui le passionne tellement... et qui finit par le perdre définitivement. La création de Conseil de classe, Roi du silence et Dépôt de bilan, mis en scène et interprété par Geoffrey Rouge-Carrassat, a eu lieu le 17 septembre 2021 à la Manufacture (CDN de Nancy) avec la collaboration artistique d'Emmanuel Besnault.