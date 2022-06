Souriez comme jamais ! Tous les conseils et les soins pour un sourire en bonne santé

Le DrNever (3M abonnés sur TikTok) nous révèle les secrets d'un beau sourire et d'une bouche en bonne santé. Anatomie, prévention, hygiène bucco-dentaire, traitements, orthodontie et soins esthétiques... une initiation à la smile education. Pour ne plus jamais avoir peur de sourire. Never. Ils nous ont bien manqué ! Depuis la pandémie, les sourires ont quelque peu disparu derrière nos masques, se dévoilant trop rarement en public. Pourtant le sourire est essentiel : il est au coeur de nos interactions sociales... mais aussi de notre santé ! Parce qu'un vrai beau sourire, ce sont des dents saines, des gencives rose corail, des lèvres hydratées, bref, une bouche en bonne santé, à la fois esthétique et fonctionnelle. Chirurgien-dentiste et influenceur, le DrNever met la lumière sur notre sourire : comment fonctionne sa mécanique (de l'anatomie d'une dent à la morphologie des lèvres) et comment en prendre soin tous les jours, pour l'afficher avec confiance. Pourquoi les dents sont jaunes ? l'émail peut-il se régénérer ? est-ce que j'ai besoin d'un appareil ? comment me blanchir les dents sans danger ? brosse électrique ou pas ? le chewing gum, oui, non ? , se ronger les ongles, c'est un problème ? qu'est-ce qu'une occlusion ? plaque dentaire, que faire ? Bienvenue dans la smile éducation ! Avec pédagogie et bonne humeur, ce livre nous plonge dans les méandres de notre bouche, nous apprend un tas de trucs et astuces pour prendre soin de ses dents soi-même, démêler le vrai du faux sur l'hygiène dentaire, dédramatiser la consultation d'un professionnel et les traitements qui peuvent nous aider à retrouver un sourire resplendissant. Après avoir lu ce livre, vous n'aurez plus jamais peur de sourire. Never ! Ce qui se cache derrière votre sourire : visite guidée d'une bouche (dents, gencives, lèvres...) et les différents types de sourire. Un sourire fait maison : tous les conseils de prévention et d'hygiène bucco-dentaire (brossage, accessoires dentaires...) et les comportements à risque à bannir. Chez le dentiste : les traitements à la loupe (conservateurs, prothétiques et parodontaux), les conseils sur l'orthodontie et les soins esthétiques à tout âge.