Schrödinger à la plage. La physique quantique dans un transat

Née au début du XXème siècle, la physique quantique décrit un monde bizarre, celui de l'infiniment petit, et ses effets à notre échelle sont encore mal compris. Erwin Schrödinger en est une figure emblématique. Il a participé à presque toutes les étapes clé et son équation décrivant l'évolution dans le temps d'une particule, critiquée par Einstein qui pensait que "Dieu ne joue pas aux dés", est devenue l'un des piliers de la mécanique quantique. Aujourd'hui, la physique quantique est partout dans notre quotidien, du smartphone au GPS, en passant par l'imagerie médicale. Dans cette nouvelle édition entièrement révisée, l'accent est mis sur le rôle des symétries et du vide quantique, ainsi que sur les applications : ordinateur quantique, qubits, téléportation, cryptographie, Internet quantique, nouveaux matériaux, biologie quantique... Installez-vous confortablement dans un transat, et laissez-vous conter par Charles Antoine l'étrangeté du monde quantique. Mais attention, si le voyage est fabuleux, vous n'en ressortirez pas indemne...