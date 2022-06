Traité de brasserie. Tome 1, La bière et ses matières premières

Mêlant rigueur scientifique et passion pour l'art de la bière, le Cours de brasserie de Jean De Clerck s'est imposé comme un ouvrage de référence. Mais, depuis soixante ans, paysage et science brassicoles ont évolué et innové de manière significative. . . Sous la direction de Sonia Collin, les successeurs de Jean De Clerck à l'université de Louvain réunissent aujourd'hui l'ensemble des connaissances sur la bière et sa fabrication dans deux tomes entièrement refondus et actualisés. Alliant les sciences fondamentales et leurs applications, tout en présentant un panorama vivant du paysage brassicole contemporain, ce Traité de brasserie se révélera un outil précieux pour les professionnels du secteur désireux d'approfondir ou de mettre à jour leurs connaissances scientifiques et techniques. Ce premier tome, consacré à la bière et à ses matières premières, s'articule autour de trois grandes parties : matières premières (orge, grain cru et sucre, houblon, eau) ; maltage (préparation, trempage et germination de l'orge, touraillage, appréciation du malt et malt spéciaux) et bière finie (paysage brassicole mondial, principaux types de bière, qualités et défauts, débit de la bière). Ce volume est complété par un second tome intitulé Traité de brasserie - Étapes du procédé brassicole qui se consacre, dans un même esprit, aux différentes étapes de production de la bière (brassage, fermentation, filtration, etc. ).