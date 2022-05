Le vélo guide

Tous les conseils vélo par les spécialistes de Vélo Magazine. Si tout le monde sait faire du vélo (sans petites roues), il y a toutefois bien des manières de rouler. Route, VTT, Urban, Gravel, Electrique... la petite reine n'a cessé de se diversifier ces dernières années et les pratiques sont devenues multiples. Comment s'y retrouver parmi cette offre pléthorique ? Comment choisir le matériel adapté à votre niveau et votre pratique ? Comment savoir si l'on peut réparer une panne soi-même facilement ou s'il faut faire appel à un vélociste ? Comment rouler sur route mouillée ou avec une machine électrifiée ? Toutes ces questions, et tant d'autres, sont abordées par les journalistes de Vélo Magazine pour vous apporter des réponses claires et pratiques. Du débutant jusqu'au cycliste confirmé ayant pour but de bien figurer dans L'Etape du Tour, tous les amateurs de vélo vont trouver chaussures (et cales) à leurs pieds dans ce manuel complet qui aborde chaque pratique spécifiquement. Tous les conseils des spécialistes de Vélo Magazine pour profiter au maximum de vos sorties à vélo. Des premiers tours de roue jusqu'à l'entraînement spécifique en montagne. - Choisissez votre matériel - Maîtrisez les réparations de base - Améliorez votre technique - Terminez parmi les 2000 premiers de l'Etape du Tour