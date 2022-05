Le droit pénal en cas pratiques

Un ouvrage pour réviser une matière et un exercice juridique, mis à jour régulièrement pour coller au programme du CRFPA Un ouvrage pour réviser une matière et un exercice juridique, régulièrement mis à jour pour coller au programme du CRFPA Organisés autour des thèmes principaux du programme, les cas pratiques présentés ici permettent de réviser la matière de droit pénal (le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit pénal des affaires et le droit pénal du travail) dans le format de l'exercice qui sera proposé le jour de l'épreuve. Cet ouvrage est destiné aux candidats à l'examen d'entrée au CRFPA, aux différents concours d'entrée à l'ENM, et à tout étudiant voulant réviser son examen en s'entrainant à cet exercice juridique exigeant.