Atlas de minéralogie

D'où viennent ces gemmes, si précieuses qu'on se plaît à les arborer ? Pourquoi certaines pierres nous fascinent-elles ? Quelle est leur histoire ? Quels secrets portent en eux les minéraux qui nous attirent par leurs couleurs, leur éclat et les phénomènes qu'ils recèlent ? Patricia Desmortiers lève le voile sur quelques mystères et nous offre un voyage autour du monde, lyrique et délicat, pour une rencontre avec 40 pierres remarquables. Ces histoires mêlant données scientifiques, géographie et poésie, illustrées par les dessins enchanteurs de Lola-Mona Lugand, nous racontent l'incroyable odyssée millénaire de ces merveilles formées au plus profond de la Terre.