Les femmes sur la Côte d'Azur dans les Années folles

La garçonne à la ligne androgyne est la nouvelle femme, libre et émancipée, des années vingt. On quitte Paris pour passer l'été sur la Côte d'Azur qui devient le rendez-vous obligé des peintres, musiciens, danseurs et écrivains. On veut oublier la guerre et ses horreurs, la soif de vivre domine : finie l'hypocrisie des amours cachées, le scandale s'affiche. Quinze portraits de femmes parmi lesquelles on trouve des Américaines : Isadora Duncan, Zelda Fitzgerald ou Florence Gould ; des sportives, telle Suzanne Lenglen ; des écrivains comme Colette ou Virginia Woolf et des personnalités du monde de l'art et de la mode : Gabrielle Chanel, Marie- Laure de Noailles ou Eileen Gray.