Le livre de cul dont vous êtes l'héroïne. Pleine Lune

Si vous ne craignez pas un orgasme littéraire, ouvrez ce livre et régalez-vous ! Il existe nombre de livres dont vous êtes le héros, mais aucun dont vous êtes l'héroïne. C'est chose réparée avec Pleine lune. Vous voilà l'héroïne, drôle et libérée, au cours d'une nuit où tout est permis. Au diable les trolls et l'heroic fantasy, bienvenue à la fête et l'amour libre. Maîtresse du jeu, vos rencontres seront déterminées par les choix que vous ferez au fil des pages, pour de nombreuses possibilités coquines à explorer. Goûtez au bonheur de sortir, suivre un homme, séduire des femmes, et esquivez les déconvenues (ex collant, MST, jouisseur précoce. . . ) Si vous ne craignez pas un orgasme littéraire, ouvrez ce livre et régalez-vous !