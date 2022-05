Le guide de la guérison énergétique. 32 exercices pour surmonter le stress, l'anxiété ou un traumatisme

Dans ce livre, Cyndi Dale partage ses techniques pour soulager les maux physiques ou émotionnels. Ce guide inclut 32 exercices ainsi que des questionnaires d'évaluation personnelle afin de vous aider à retrouver l'énergie pour surmonter le stress, l'anxiété ou guérir d'un traumatisme. Vous trouverez notamment des exercices pour : activer les chakras ; travailler avec les six forces vitales ; s'aligner avec les guides spirituels ; nettoyer le nerf vague ; dévoiler et soigner l'être autodestructeur ; se libérer des énergies négatives ; nettoyer et renforcer le champ aurique ; chanter des sons hindous pour soigner l'être traumatisé ; accompagner les situations de crise telles qu'une pandémie...