Les salades méditerranéennes

Des recettes santé et bien-être, pour trouver l'équilibre et l'énergie ! Des recettes emblématiques de la nouvelle cuisine méditerranéenne, nourries des influences des nouveaux chefs type Ottolenghi (Londres) ou Eyal Shani (Tel Aviv et Paris), la salade revient sur le devant de la scène gastronomique avec des couleurs et saveurs revisitées par notre auteur nutitritionniste Jean-Michel Cohen. Des légumes verts croquants, des aubergines fondantes, des céréales, des fromages frais, des sauces à base de tahin ou de sumac, du labneh... 50 recettes pour des salades qui changent, garanties équilibrées et pleine d'énergie. Salade de légumes rôtis et boulgour, salade de lentilles et patate douce, salade fatoush, choux fleur et roquette, pois chiche et concombre-tomate... . Des assaisonnements pour changer, des présentations en grand plat ou dans des bowls originaux.