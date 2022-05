La vision intégrale. Une brève introduction à cette nouvelle approche révolutionnaire de la vie, de l'univers et de la totalité

La Vision intégrale est une introduction à la philosophie non-duelle de Ken Wilber, génie et philosophe américain contemporain le plus traduit au monde. Nourrie par l'immense connaissance des traditions spirituelles de l'auteur, La Vision intégrale propose une carte couvrant tout le champ du développement humain, des anciennes sagesses aux dernières découvertes des sciences cognitives : elle condense leurs principales caractéristiques en cinq éléments majeurs auquels le lecteur peut facilement se référer dans sa vie quotidienne. Avec des explications claires, des propositions pratiques et des exemples concrets, La Vision Intégrale invite le lecteur à profiter de cette approche innovante tant au niveau de la vie professionnelle que des relations personnelles et de la croissance spirituelle.