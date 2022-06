A contre-sens - Tome 4. Confiance

Les mensonges, les disputes, les courses de voitures illégales, je n'en peux plus. Nick doit apprendre que ces actes ont des conséquences. Il ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer comme ça. Et il y a ce prestigieux cabinet d'avocats qui veut travailler avec lui. A New York. A des milliers de kilomètres... C'est une offre qu'il ne peut pas refuser. L'idée de la savoir loin de moi me terrifie, même si j'aime parfois autant Nick que je le déteste. Y a-t-il une solution pour lui, pour moi, pour nous ?