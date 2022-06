La Haute République : La Lumière des Jedi : La Chute de l étoile - Tome 3. 3

3e tome des romans adultes de " La Haute République ", le nouveau grand projet cross-media Star Wars ! Dans cette suite saisissante à L'orage gronde, la lumière des Jedi faiblit à mesure que l'ombre s'étend. Encore et toujours, les pillards connus sous le nom de Nihil ont tenté d'anéantir l'âge d'or de la Haute République. Encore et toujours, elle en est ressortie abattue et fatiguée, mais victorieuse grâce à ses protecteurs Jedi. Tel un joyau au coeur de la Bordure Extérieure, le Flambeau Stellaire incarne ses plus grandes aspirations : une ruche de culture et de connaissance, une torche étincelante contre les ténèbres de l'inconnu. Nombreux sont ceux qui fuient les attaques nihil et le Flambeau se tient prêts à accueillir et soigner les survivants. Mais la tempête que les Chevaliers Jedi pensaient achevée fait encore rage ; S'ils bénéficient d'un bref répit, c'est uniquement parce qu'ils sont au coeur de l'oeil du cyclone. Marchion Ro, le véritable cerveau des Nihil, prépare son attaque la plus osée, visant à éteindre une fois pour toute la lumière des Jedi.