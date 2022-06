Le Visiteur du Futur - La Meute

Les éditions Bragelonne sont fières de vous faire découvrir la suite des aventures du Visiteur du Futur. Dans ce roman-feuilleton, mitonné par François Descraques et Slimane-Baptiste Berhoun, sont dévoilés (entre autres) les mystères du passé du Visiteur du Futur ! Comment dire non à une telle proposition (même quand on connaît les risques encourus par quiconque se décide à suivre le Visiteur...) ? La série Le Visiteur du Futur a débuté sur le Net en 2009 et a connu un fulgurant succès. Depuis la saison 3, la série est coproduite par Ankama et le studio 4. 0 de France Télévisions Nouvelles Ecritures. Peu de temps après le lancement de la saison 4 début 2014, Le Visiteur du Futur avait engendré plus de trente-trois millions de vues sur la Toile. Ankama assure également l'édition des DVD, de la bande originale, d'une bande dessinée, d'une gamme textile ainsi que du jeu de société. "Cette web-série est devenue un vrai phénomène" Le Monde "François Descraques : La jeune garde de la série française drôle". Tecknikart "Le Visiteur du Futur rivalise aujourd'hui avec le meilleur des séries télé hexagonales". Télé Loisirs "La série à voir ! " Causette "Originalité et créativité, cette fiction apparaît aussi comme une belle aventure humaine". La Croix