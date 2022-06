Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 51. Boum de pestouilles

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Pour l'anniversaire de Marine, Wendy lui organise sa première boum de grande. La tornade à bouclettes est aux anges. Elle se prépare déjà aux parties de catch avec Nath et Loulou et au goinfrage de bonbons. Mais sa soeur l'arrête de suite. À une boum de grande, on s'habille avec des habits de grande, on se déhanche sur la piste de danse et on invite les garçons. Les garçons ?! Quelle horreur ! La blondinette est à deux doigts de flancher. Pourtant elle va devoir suivre les conseils de sa Sister si elle veut être prête pour la fête. Qui veut souffler les bougies à sa place ?