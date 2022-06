10 petites chances

Un peu de chance, un coup de pouce du destin, Emma en aurait bien besoin. Les gamins populaires de son école l'ignorent. Le garçon qui lui plaît, pareil. Et même sa meilleure amie la laisse tomber pour un groupe de filles pas gentilles du tout. Mais surtout, et c'est de très loin le pire de tout, Jenny, sa tante chérie, vient de mourir. Et si une lettre mystérieuse, arrivée un matin on ne sait d'où ni comment, venait bouleverser tout ça ?