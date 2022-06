Huit lycéens d'une section Arts Appliqués ont l'habitude de faire la fête le samedi soir dans une maison de campagne isolée. Pour changer, l'un d'eux propose d'organiser une soirée frissons. Le but du jeu : effrayer les autres, et les faire boire. Mais avec des ados aussi créatifs, les bonnes blagues laissent bientôt la place à des mises en scène angoissantes. L'ambiance devient pesante. Et quand un orage éclate, le groupe se retrouve coupé du monde. Bientôt, des bruits étranges retentissent dans la maison, des pierres surgissent de nulle part, un garçon disparaît, puis une fille... La soirée bascule dans un huis clos horrifique.