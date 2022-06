Les photos d'un père

"Ma mère s'est installée en face de moi, me regardant droit dans les yeux. Elle m'a dit : "Ton père n'est pas ton père". Comme ça. "Ton père n'est pas ton père. Tu es arrivé à un âge où tu pouvais l'entendre. C'est fait. Ça ne change rien de toute façon. Nous sommes une vraie famille". " À quatorze ans, Thomas découvre que sa mère n'est pas celle qu'il imaginait et qu'un père mystérieux, quelque part, existe. De ce passé inconnu, nulle trace, si ce n'est des photographies de sa mère et une carte postale venant de l'autre bout du monde. Le jeune homme part à la quête de ses origines. Un ouvrage sensible et intense, qui nous entraîne au coeur des années 1960 et 1970, dénouant pas à pas le fil des destinées d'un père et d'un fils, tous deux marqués par les heurts de l'Histoire. Un premier roman de sentiments, au charme fou, le beau livre d'un coeur recousu. Elle. Thomas Beyvin réussit à capter les émotions et à éviter les clichés. Le Monde. Romanesque en diable. Le Figaro littéraire.