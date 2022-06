Mort aux hypocrites

"Un plaisir gourmand, et la promesse de chaleureuses retrouvailles avec des personnages qui nous sont devenus familiers". LE TEMPS En Grèce, une série d'attentats à la bombe revendiquée par une mystérieuse "Armée des Idiots Nationaux" vient troubler la fête de naissance du petit-fils du commissaire Charitos. Ces meurtres visaient tous des personnalités respectées et très appréciées : propriétaire d'une chaîne d'hôtels, fonctionnaire de l'INSEE grec, employé du ministère des Finances, représentant de l'Europe. Et si ces victimes avaient une face cachée bien moins reluisante ? Petros Markaris est un auteur grec né en 1937 à Istanbul. Romancier, dramaturge, traducteur et scénariste, il se fait la voix de la Grèce d'aujourd'hui. Tous ses romans mettant en scène le commissaire Charitos sont disponibles chez Points. Traduit du grec par Hélène Zervas et Michel Volkovitch