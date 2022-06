Toujours lost in Jérusalem - Edition nouvelle revue et augmentée 10 ans après.

Une balade ludique, touristique et culturelle. Prenez une jeune femme normale, parisienne, blogueuse, réalisatrice de documentaires télévisuels et mère de famille, curieuse du monde et des autres, mais pas particulièrement calée en histoire des religions et encore moins en sciences politiques. Préparez-lui une petite valise rose et lâchez-la dans Jérusalem, avec sa fillette qui n'a ni sa langue ni son esprit d'à-propos dans sa poche et vous avez Lost in Jérusalem... Que comprend-on de cette ville quand on n'en a pas les codes ? Quelles rencontres peut-on faire quand on se promène librement avec sa candeur en bandoulière ? Qu'apprend-on sur soi-même quand on évolue dans le plus grand bain de spiritualité au monde ? Initialement publié en 2013, Lost in Jérusalem devient Toujours lost in Jérusalem. Neuf ans plus tard, Katia Chapoutier est retournée dans la mythique cité biblique où elle s'étonne à nouveau avec humour de l'inextricable complexité de la ville. Entre chroniques rieuses et carnet de route, Toujours lost in Jérusalem offre un regard décomplexé mais jamais simpliste sur la " ville trois fois sainte ". De quoi émouvoir les amoureux de Jérusalem, passionner ceux qui envisagent de s'y rendre et donner envie aux voyageurs immobiles qui aiment lire en s'évadant autrement.