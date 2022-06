La Faiblesse du maillon

Surnommé "Le Boss" par ses collaborateurs, un jeune candidat à l'élection présidentielle connaît une ascension foudroyante. Gustave Oerelmans fait partie de sa garde rapprochée. Il vit avec Olivia, une brillante commissaire de police. Un jour, Gustave reçoit sur son portable un message anonyme et insidieusement menaçant. Ce n'est que le début d'une série de SMS qui attaquent de plus en plus ouvertement le parti du "Boss" . Inquiet, Gustave demande à sa compagne d'enquêter discrètement, mais la commissaire est elle-même prise dans une tourmente qui risque de la détruire...