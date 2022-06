Élevée dans une petite ville conservatrice du nord de la Californie, benjamine d'une fratrie de six enfants, Megan Rapinoe tape dans son premier ballon à l'âge de quatre ans. Son talent est une évidence. En 2012, avec l'équipe américaine de football, elle remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques, puis la Coupe du monde en 2015. Elle est la première joueuse de football à faire son coming out dans les médias, et à s'agenouiller pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières. Farouche opposante à Donald Trump, elle a catégoriquement refusé de se rendre à la Maison Blanche après la Coupe du monde remportée avec ses coéquipières en 2019. Dans ce texte vif et inspirant, celle qui est aujourd'hui une figure incontournable de la lutte LGTBQ et du mouvement Black Lives Matter nous incite toutes et tous à prendre part à la lutte pour la justice et l'égalité. La militante de 35 ans raconte un dur combat mais trace aussi des lignes pleines d'espoir. Madame Figaro. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle et Hélène Cohen.