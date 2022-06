Comme un enchantement

Eddie vit seule à Montmartre dans un minuscule appartement où il lui faut grimper sur une chaise pour entrevoir le Sacré-Coeur. Orpheline, elle s'est réfugiée dans le détachement pour tenir le malheur (et le bonheur) à distance. Le jour où Eddie apprend qu'elle est l'unique héritière d'un domaine dans la région de Parme, elle décide de partir pour l'Italie. Coup de tête ou coup de poker pour séduire son charmant notaire ? Lorsqu'elle découvre la ferme fortifiée au sommet d'une colline, dans les paysages magiques de l'Émilie-Romagne, elle en tombe aussitôt amoureuse. Malgré l'ampleur de la tâche, Eddie décide de redonner vie à ces ruines. Mais entre ces murs où résonnent partout les rires de ses ancêtres, se cachent bien plus que des souvenirs. . . Un roman lumineux sur la réinvention de soi et le pouvoir malicieux de l'amour. Ici Paris. Un gros coup de coeur qui nous donne envie de partir à la découverte du castello ! Nice Matin.