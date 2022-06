L'été des oranges amères

À trente-neuf ans, Frances Jellico s'apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin délivrée de sa mère tyrannique qui vient de décéder, elle a été missionnée pour faire l'état des lieux du domaine de Lyntons, au coeur de la campagne anglaise. La maison abrite déjà Peter et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, avec lequel elle se lie d'amitié. Quand Frances découvre un judas dans le plancher de sa chambre, qui offre une vue plongeante sur leur salle de bains, sa fascination pour eux ne connaît plus de limites. Alors que l'été se consume, que les bouteilles de vin se vident et que les cendres de cigarettes se répandent sur le mobilier antique, Frances commence à entrevoir le passé tourmenté de Cara. La vérité laisse place au mensonge, les langues se délient et les souvenirs ressurgissent, au risque de faire basculer cet été 1969. Un roman entre ombre et lumière, dont la finesse n'a rien à envier aux meilleurs thrillers psychologiques. Lire. Traduit de l'anglais par Mathilde Bach.