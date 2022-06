Le printemps des maudits

"Sur ce fait méconnu qui annonce les guerres de Religion, l'auteur tisse une histoire de cape, d'épée et d'amour. Car pour le reste, tout est vrai, sérieusement documenté comme toujours et habilement distillé". L'OBS Avril 1545. Un jeune homme blessé surgit dans la bastide d'un paysan. C'est Arnaud de Montignac, capitaine aux gardes de Marguerite de Navarre, qui l'envoie auprès d'un seigneur ami pour s'informer de ce qui se trame sur les bords de Durance. Trois armées s'apprêtent à fondre sur le pays pour en chasser des paysans condamnés pour hérésie. Quinze ans avant les guerres de Religion, les "vaudois" du Lubéron, disciples de Pierre Valdo, vont subir une véritable croisade. JEAN CONTRUCCI est né à Marseille en 1939. Journaliste et critique littéraire, il est auteur de polars plusieurs fois primé. Figure culturelle de Marseille, il est également reconnu pour ses romans historiques comme N'oublie pas de te souvenir et La Ville des tempêtes, disponibles chez Points.