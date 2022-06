Les pages de notre amour

Allie et Noah se sont connus alors qu'ils n'avaient que quatorze ans et, depuis, ils sont unis par un amour sans faille. Aujourd'hui, cinquante ans plus tard, Noah veille sur Allie atteinte de la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'elle a ressenti les premiers symptômes, Allie a fait à Noah une demande particulière : qu'il lui raconte leur histoire. . . Alors, pendant des heures, il reste auprès d'elle et évoque inlassablement leur bonheur. Ces innombrables souvenirs heureux parviendront-ils à freiner l'inexorable progression du mal qui ronge Allie ?