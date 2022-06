La machine révolutionnaire. Oeuvres

"Si un historien fut longtemps ignoré, et pour de mauvaises raisons, c'est bien Augustin Cochin. On peut même dire que l'homme et l'oeuvre seraient tombés dans un oubli complet si François Furet ne les avait tirés du sépulcre où l'historiographie révolutionnaire de la Révolution les avait ensevelis". Cochin est assurément celui qui a mis au jour le mécanisme de la Révolution, au sein de sociétés de pensée qui vont modeler une opinion publique nouvelle et l'esprit démocratique moderne. Accessible pour la première fois dans sa quasi-exhaustivité, cette oeuvre majeure permet de comprendre l'effondrement de l'Ancien Régime et de visiter les soubassements du phénomène démocratique.