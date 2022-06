Marie Leszczynska. Épouse de Louis XV

Le 5 septembre 1725, Louis XV épouse Marie Leszczynska. Pour cette princesse inconnue, fille du roi de Pologne en exil, Stanislas Ier, ce mariage inattendu est un cadeau du destin. La gentillesse de la charmante Polonaise et l'amour du jeune roi balaient les préjugés sur les origines, la natio­nalité et même la santé de Marie. Mais le conte de fées ne dure qu'une dizaine d'années, le temps de donner naissance à huit filles et deux garçons. Puis le "Bien-Aimé" se met à collectionner les favorites. La reine, tout en se tenant à l'écart de la politique, continue d'assumer ses tâches avec dignité : elle s'instruit sur les questions de cérémonial, assume ses devoirs de représentations lors des fréquentes absences du roi et devient la mécène de la culture à la cour. Anne Muratori-Philip révèle ici dans tout son éclat le vrai visage de cette princesse que l'on croit, à tort, connaître.