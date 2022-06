Le Roman de la Cité Interdite - Intégral

An 12 de la dynastie chinoise des Ts'ing. . . A Tchouen-yun, le petit ramasseur de crottin, la vieille sorcière Pai Taitai a prédit qu'un jour "?tous les trésors existant sous le ciel se trouveraient entre ses mains?" ?; et à Wen-sieou, le cadet de bonne famille, que lui reviendrait "?l'écrasant destin de soutenir l'empereur?" . C'est ainsi que leurs vies tumultueuses croiseront les destinées des plus hautes figures de la cour et se trouveront mêlées aux soubresauts de la fin de l'empire mandchou. Tantôt minutieux, tantôt échevelé, ce roman fait feu de tout bois, brasse réalité et légendes, fouille l'âme des personnages historiques et démonte les ressorts du pouvoir, qui déchaîne les passions humaines. " Un récit dense et fou sur les rêves humains », Le Monde. " Aussi violent qu'éblouissant. . . un très grand récit », Le Parisien.