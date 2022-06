Hanako, l'esprit des toilettes, s'ennuie et espère pouvoir bientôt se rendre utile en exauçant le souhait de quelqu'un. Son voeu sera réalisé par une certaine Yashiro, venant à sa rencontre pleine d'espoir, sans se douter de ce qui l'attend... Découvrez la genèse du manga phénomène TOILET-BOUND HANAKO-KUN, à travers les chapitres pilotes de ce recueil spécial. En bonus : la première histoire fantastique d'AidaIro, My Dear Living Dead, à la rencontre de Lily et Cult, un duo de nécromanciens confronté à une horde de morts-vivants...