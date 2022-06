Colocataires à leur manière T01

Auteur d'histoires policières, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez soi et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire. Il décide alors de l'adopter et de l'appeler Haru. C'est en observant son comportement énigmatique qu'il développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Ces deux personnages attachants nous partagent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue !