Minnie Dean est en Nouvelle-Zélande l'équivalent du croquemitaine, une héroïne de comptines qui fait peur aux enfants. Accusée d'avoir tué plusieurs enfants mis en pension chez elle, elle a été, en 1895, l'unique femme condamnée à mort et pendue. Minnie Dean était une nourrice, ce qu'on appelait une baby farmer. Amaury da Cunha, fasciné par ce personnage, profite d'un séjour en Nouvelle-Zélande pour mener l'enquête, retrouver des documents d'époque, parler aux biographes et observer la vivacité de son souvenir chez les habitants de l'île. Des coïncidences rythment son voyage, qui tissent le récit mystérieux d'une obsession nationale autant que personnelle. Tout le monde parle de Minnie, tout le monde a peur de Minnie, et personne cependant n'est totalement convaincu de sa culpabilité. Le portrait en creux d'une déroutante héroïne. A lire comme un roman. L'Obs. Un ouvrage qui restitue l'esprit d'un pays et d'une époque, plus complexes qu'il n'y paraît. L'Humanité.