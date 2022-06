Flavius Josèphe. Un juif dans l’Empire romain

Ier siècle. La Judée se soulève contre Rome. Les juifs étendent leur combat désespéré au Proche-Orient et le messianisme connaît ses premiers martyrs. Prêtre du Temple de Jérusalem, général de Galilée, Flavius Josèphe est un diplomate et un stratège de talent. Patriote au point de mener contre Rome une guerre à laquelle il ne croit pas, puis partisan des Romains lors du siège de Jérusalem par Titus, il est un personnage ambigu. Historien d'un siècle en mutation, Flavius Josèphe voit le pouvoir romain se déplacer vers l'Orient, assiste au couronnement du premier César issu de la plèbe, à la chute du Temple, à la naissance d'un judaïsme rabbinique et à l'émergence de la pensée chrétienne. Patrick Banon nous dépeint le portrait d'un personnage à la frontière entre héroïsme et trahison.