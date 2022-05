La Croisière fantôme

Pour ces nouveaux titres de la collection Zéphyr, Jacques Duquennoy exerce son savoir-faire de raconteur d'histoire en images. C'est un véritable diaporama fixe qui raconte avec efficacité le départ des 4 petits fantômes en croisière à bord du Fantômatic, un vaisseau sans capitaine ni marin. Le décalage entre les annonces (le texte qui vante une croisière idéale) et la réalité (les images qui montrent une croisière catastrophe et un naufrage) procure un effet comique irrésistible. Rythmée et drôle, une aventure-gag pour les 3/4 ans