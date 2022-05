Meurtres au paradis

L'île Moustique retient son souffle à l'approche d'une redoutable tempête tropicale. La plupart des résidents ont déserté ce coin de paradis. Et seuls quelques amateurs de sensations fortes sont restés. Dont l'héritière américaine Amanda Fortini qui, après une baignade matinale... disparait mystérieusement. Alertée par Solomon, l'unique policier de l'île, Lady Vee, propriétaire de Moustique, arrive aussitôt. C'est pour découvrir le corps sans vie d'Amanda. Solomon et Lady Vee s'engagent alors dans une course contre la montre pour que ce paradis ne devienne pas un enfer...