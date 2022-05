Soumise malgré elle

Dans le combat amoureux, Tiphanie refuse la défaite. Ses nombreux amants (et amantes) ne sont entre ses mains que des moyens de parvenir au plaisir dont elle entend rester la maîtresse. L'aspect soumis et bestial de la sodomie la rebute. Jusqu'au jour où elle rencontre Vincent. Celui-ci, sans se soucier de ses réticences ni de ses tentatives de rébellion, la conduira sur des chemins qu'elle ne souhaitait pas parcourir. Jusqu'à réclamer d'elle-même ce qui lui semblait si humiliant : se prosterner devant un homme pour lui offrir son cul. Parallèlement à ses travaux d'ethnologue, Adrien Carel publie des romans érotiques (Safari sexuel et Perversions discrètes). Ses deux domaines de prédilection se conjuguent dans ce récit d'une jeune femme qui découvre, grâce à la sodomie, une forme de jouissance qui lui permet de se réaliser pleinement.