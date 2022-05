Karain suivi de Le Compagnon secret

Un négociant de la marine anglaise se remémore son séjour dans l'archipel malais et sa rencontre avec Karain, un chef de village charismatique et envoûtant. Celui-ci vit dans l'effroi d'un souvenir qui le hante, et garde sans cesse auprès de lui un vieil homme qui est le seul capable de le rassurer. Au cours d'une soirée mémorable sur une goélette, Karain va confier son secret au narrateur et à ses compagnons. Dans Le Compagnon secret, le golfe de Siam devient le théâtre de la rencontre entre un capitaine débutant et un jeune officier ayant fui à la nage son propre équipage après avoir tué un homme. Intrigué par cet inconnu qui lui ressemble tel un double, le capitaine accepte de le cacher dans sa cabine, et de l'aider à trouver une nouvelle destinée. Parues respectivement 1897 et 1909, ces deux nouvelles sombres et splendides illustrent toute la force et la beauté de l'écriture de Joseph Conrad, dans une nouvelle traduction. Traduction notes et glossaire de Jean-Pierre Naugrette.