La franc-maçonnerie est-elle un idéalisme ?

Souvent, spécialement en France, on parle des " idéaux " de la franc-maçonnerie qui, curieusement, devraient se confondre avec les " valeurs " défendues par les idéologies des Lumières. Pour l'auteur, la franc-maçonnerie traditionnelle ne cultive pas d'idéaux, récuse toutes les idéologies et tourne le dos à tous les idéalismes. Il reste persuadé que ces termes appartiennent au monde profane et sont sans intérêt dans le cadre d'un cheminement initiatique. Ainsi, toute démarche initiatique viserait à atteindre l'évidence du Réel dans sa plénitude, dans son silence, dans son unité, dans sa simplicité, dans son accomplissement. Par ces choix, l'auteur va faire fulminer les défenseurs des Lumières, cette époque qui a construit une part de la culture et de l'histoire française. Dans le pays de Voltaire, cette thèse, voire ce " brûlot ", va permettre une ouverture certaine de débats animés dans le monde maçonnique continental.