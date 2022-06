Hypatie. Les vertus des mathématiques

Brillante mathématicienne et passionnée de philosophie, Hypatia a contribué à réviser et mettre à jour les mathématiques et l'astronomie. Elle vivait à Alexandrie, une ville plongée dans la confusion et le conflit où le savoir et la pensée étaient menacés par le fanatisme. Désireuse de transmettre ses connaissances à ses élèves et de mettre sa sagesse au service de ses semblables, elle ne s'est jamais laissée intimider. Découvrez avec Hypatie, l'ancienne Bibliothèque d'Alexandrie, et la vie des jeunes étudiants en mathématiques et en philosophie dans la ville d'Alexandre le Grand.