Mon premier imagier d'éveil

Le premier imagier d'éveil de bébé ! Ce premier grand imagier d'éveil invite les tout-petits à découvrir les premiers concepts : couleurs, chiffres mais aussi les mots et objets de son quotidien : la maison, le repas, les rituels de la journée. Avec au fil des pages, grâce à des volets à soulever, des chemins à suivre du bout des doigts, des matières à toucher, la lecture devient interactive. Les images tendres et contrastées de Marie Paruit bien identifiables, permettent au petit d'observer et de se sensibiliser aux mots et au langage. Les images lui donnent à voir son environnement pour une prise de conscience du réel.