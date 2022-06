Le Ministère Secret Hors-série : Enquêtes présidentielles

2021 levait le voile sur l'incroyable organisation du Ministère Secret, une division très discrète du gouvernement qui accueille les anciens chefs d'Etat et intervient lorsque des menaces non conventionnelles mettent en péril le délicat équilibre du monde civilisé. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Mathieu Sapin en sont les principaux héros de la République ! 2022 rebat les cartes et notre sympathique triumvirat remet le couvert pour révéler au grand public les turpitudes et secrets incroyables des dessous de la très médiatique campagne présidentielle. Vous êtes prévenus, il vous sera désormais impossible de nier que vous connaissez la vraie vérité ! Conçu en partenariat avec l'équipe (très sérieuse) du journal Libération qui prépublie quotidiennement les pages-révélations spectaculaires de ce Ministère Secret hors-série explosif, cet ouvrage suit jour après jour, heure après heure, les protagonistes de la BD dans les alcôves, arcanes et autres corridors secrets des élections. Si vous voulez tout savoir sur le bracelet électronique de Sarkozy ou l'incroyable logiciel Bygmalion, une seule destination possible : Le Ministère Secret, Enquêtes présidentielles ! Quand Joann Sfar et Mathieu Sapin, les auteurs de la série-phare Le Ministère Secret, mettent leur talent au service de l'information politique, qu'elle soit bonne, mauvaise ou loufoque à entendre, il y a tout à parier qu'elle soit vraie (ou pas). Allez savoir.