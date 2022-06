La famille Reblochou Tome 3

Les Reblochou ont bien travaillé cette année alors, cet été, ils partent en vacances à la mer ! Enfin, c'est maman qui a choisi la destination parce que papa et papi préféraient largement rester à la montagne à traire les chèvres. Au camping des pins salés, les deux hommes ne cessent de râler : contre l'inconfort des tentes, la queue à la douche, le bruit des gens, Blanquette qui doit rester à l'écart, l'absence d'intimité, le sable qui gratte, l'eau qui est salée, bref. Et tous ces gens qui font cuire des saucisses au barbecue au lieu de faire fondre du fromage sur la braise ! Mais bientôt, les choses vont changer. A la faveur d'un concours de pétanque tout d'abord, où papi et Marcellin raflent la mise. Une course de natation ensuite, où les Reblochou brillent. Et une soirée karaoké enfin, où le père, surprenant tout le monde, chante une chanson d'amour à la mère. Tout ceci se termine sur un barbecue géant, avec saucisses, grillades et fromages coulants.