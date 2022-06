Un capitaine de quinze ans Tome 2

Jules Verne continue de vous faire voyager. Début du XXe siècle, à bord du Pilgrim, Dick un jeune et prometteur mousse de 15 ans navigue sous les ordres du capitaine Hull dans les eaux froides de la Nouvelle-Zélande. A la disparition de ce dernier, Dick se retrouve seul à pouvoir manoeuvrer le navire. Le voici capitaine à 15 ans ! Mais le voyage prend fin avec le sabotage du bateau par l'ignoble Negoro, un des membres de l'équipage. Les rescapés, dont Mrs Weldon et son fils Jack, échouent sur les terres hostiles de l'Angola. Hélas, Negoro n'a pas dit son dernier mot. A peine arrivés, les survivants tombent aux mains de ce traître qui a l'intention de les emmener vers le marché aux esclaves ! Tapis dans l'ombre, Dick et ses compagnons assistent impuissants à la scène. Parviendront-ils à les libérer ? De péripéties en péripéties, les hommes du Pilgrim vont vivre la plus périlleuse des expéditions dans ce pays aux traditions ancestrales où d'innombrables dangers les guettent. Ce second tome, fidèle au roman d'aventures de Jules Verne, clôt le diptyque en beauté en nous faisant découvrir des contrées lointaines avec un style classique qui sied admirablement à l'histoire.