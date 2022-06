Les recettes pour le dej' au bureau

Pour cet ouvrage Jean-François Mallet a créé 100 recettes à emporter ou à concocter au bureau pour en finir avec le plat surgelé à réchauffer au micro-ondes, les salades toutes prêtes que l'on trouve au supermarché du coin ou les sandwichs de la boulangerie... Qu'on les appelle boîtes à manger, gamelles, lunchs-box, bentos, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir (devoir) apporter de quoi se substanter pour la pause dej'. Oui mais comment faire simple, rapide, sain et bon ? Jean-François Mallet nous propose des solutions. Des menus complets à emporter à préparer la veille en 15 min chrono max, des recettes à préparer sur place à l'aide d'une bouilloire, des sandwiches originaux, des salades qui supportent les transports... .