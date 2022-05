Le livre d'énigmes d'Alan Turing

Auriez-vous pu abréger la Seconde Guerre Mondiale ? Peut-être avez-vous les compétences qui vous auraient permis de rejoindre l'équipe de décrypteurs d'Alan Turing à Bletchey Park ? Avec cet ouvrage, découvrez si vous avez les aptitudes d'un véritable décrypteur et résolvez les 250 énigmes et cryptages stimulants, créés en partenariat avec l'organisme Turing Trust. Réparties en 5 chapitres, les énigmes ont un niveau de difficulté progressif pour contenter tous les niveaux et permettre un beau perfectionnement pour les amateurs ! En cas de blocage, pas de panique et rendez-vous à la section des indices : même les meilleurs d'entre nous ont besoin d'un coup de pouce. En dernier recours, les solutions détaillées vous aideront à comprendre la logique à adopter pour chaque énigme.