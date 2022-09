Conquête du pain (La)

Publié pour la première fois en 1892, La Conquête du pain de Pierre Kropotkine (1842-1921), géographe, explorateur, militant et théoricien du communisme anarchiste, est lun des ouvrages majeurs de la pensée libertaire. Opposé à lEtat et à léconomie bourgeoise, lauteur, en se basant sur lexpérience de la Commune de Paris de 1871, y expose le versant pratique de sa pensée, en faisant de la municipalité libre le socle du nouvel ordre social. Progrès technique et satisfaction des besoins, rapport de la ville aux flux mondialisés, sens et organisation du travail sont autant de sujets cruciaux abordés dans ce livre, dont il est, aujourdhui encore, essentiel de faire linventaire.