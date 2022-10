Heidi contre les zombies

Affrontez les zombies aux côtés d'une Heidi facétieuse et combative. Roman jeunesse illustré. Une farce tourne mal, et voilà qu'Heidi et ses amis se retrouvent avec une horde de zombies aux trousses. Pour les combattre, ils auront besoin de toutes les ressources de leur imagination et de leur amitié, mais aussi de meules de fromage et d'une fiole de potion magique... Katie Hayoz revisite Heidi, le classique de Johanna Spyri, à la sauce morts-vivants. Suspense, humour, morceaux de cadavres et crottes de chèvre, tous les éléments sont réunis pour créer une expérience de lecture captivante. 20 illustrations en couleur accompagnent le texte et vous plongent dans cet univers décalé.