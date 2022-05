L'art de la relation à soi, aux autres et au monde

Un texte inédit en français du grand philosophe. Comment être véritablement en relation avec soi, les autres et le monde. Un recueil de textes qui s'adressent particulièrement aux jeunes. Pour Krishnamurti, la clef de la relation juste est la compréhension de notre propre mode de pensée, c'est-à-dire la connaissance de soi — la capacité à comprendre toutes les façons dont nous avons été conditionnés à penser et à nous comporter par notre expérience individuelle, notre famille, notre culture, notre pays, notre religion, notre sexe et notre biologie. Les textes proposés sont organisés en courts paragraphes, faciles à lire sur des thématiques concrètes telles que l'amour, la sexualité, les relations, l'amitié sans oublier la relation à soi et à la dimension spirituelle, au sens de la vie.