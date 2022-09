Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! (NED 2022). Petite histoire des résistances de la langue française

Simple et accessible, ce livre donne des outils efficaces pour déconstruire la chape des règles masculinistes qui réprime nos façons de parler et d'écrire le français. Eliane Viennot plaide pour rendre la langue plus souple, plus inclusive, égalitaire. Paru en 2014, l'ouvrage a réveillé la polémique autour du langage non sexiste. Il faut pourtant beaucoup de mauvaise foi pour oser réfuter ses arguments, largement fondés sur des exemples historiques. Déjà vendu à des milliers d'exemplaires, il est aujourd'hui présenté avec une préface de Laure Murat.